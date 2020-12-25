25 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda kararı! İşte o sözleşme

Galatasaray'da almış olduğu yüksek ücret nedeniyle takımdaki durumunun ne olacağı merak konusu olan Belhanda konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar Faslı yıldıza yeni sözleşme önerdi. İşte detaylar...



Galatasaray'da Belhanda kararı! İşte o sözleşme
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.12.2020

'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Younes 'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.

Galatasaray'da Belhanda kararı! İşte o sözleşme

Faslı futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada, 'nın 'ı sevdiğini ve takımda kalmak istediğini ifade etti. Gözler sarı-kırmızılı takıma çevrilirken yönetim, Younes Belhanda ile ilgili kararını verdi.

Galatasaray'da Belhanda kararı! İşte o sözleşme

BELHANDA'YA YENİ SÖZLEŞME!
, kariyeri boyunca inişli çıkışlı bir kariyere sahip olan 30 yaşındaki Younes için "yeni sözleşme" kararı çıktı.

Galatasaray'da Belhanda kararı! İşte o sözleşme

KAZANDIĞI ÜCRETİN YARISINDAN AZ!
NTV'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı oyuncuyla senelik 1,5 milyon euro garanti ücret üzerinden 2 yıllık yeni sözleşme önermeye karar verdi.

Galatasaray'da Belhanda kararı! İşte o sözleşme

'dan 3,35 milyon euro maaş alan , Feghouli ile birlikte indirim yapmayan oyunculardan olmuş ve takımda tartışmalara neden olmuştu.

Galatasaray'da Belhanda kararı! İşte o sözleşme

2017'de 10 milyon euro bonservis bedeliyle 'den transfer edilen , kariyerinde 116 maça çıktı ve 18 gol, 24 asistlik performans sergiledi.

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