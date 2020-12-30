30 Aralık 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Galatasaray: 60-74 Fenerbahçe Öznur Kablo (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 30.12.2020

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan derbide , deplasmanda 'ı 74-60 mağlup etti.

Bu sonuçla , 14'te 14 yaparak liderliğini sürdürdü. ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk periyotta attığı 35 sayıya karşın rakibine sadece 8 sayı şansı tanıdı. Sarı-laciverti takım, baştan sonra üstün olduğu ve dış atışlardan 6 isabet bulduğu ilk çeyreği 27 sayı farkla (35-8) önde tamamladı.

İkinci periyotta Galatasaray, hücumda daha etkili olmasına rağmen Fenerbahçe Öznur Kablo soyunma odasına 47-24 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlandı. Bu süreçte Galatasaray 6 sayı kaydederken, Fenerbahçe Öznur Kablo ise rakibine 2 sayıyla karşılık verdi. Kalan süreçte üstünlüğü ele geçiren ev sahibi takım, ve Williams'ın kazandırdığı sayılarla farkı 14 sayıya çekti. Son periyoda Fenerbahçe Öznur Kablo'nun 59-45 üstünlüğüyle gidildi.

Dördüncü periyotta savunmasını sertleştiren ve Fenerbahçe Öznur Kablo'nun kolay sayı bulmasına izin vermeyen Galatasaray, boyalı alandan ürettiği basketlerle 32. dakikada farkı 11 sayıya indirdi. Ancak Sabally ve McBride ile kritik basketler kaydeden Fenerbahçe Öznur Kablo, karşılaşmayı 74-60 kazandı.

Müsabakayı Galatasaray Kulübü Başkanı ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da izledi. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri de karşılaşmayı tribünden takip etti.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Nazlı Çisil Güngör, Halil Erkoç

Galatasaray: Asena Yalçın 2, Williams 13, , Steinberga 19, Holingsvorth 8, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 9, Russell 9, Hruscakova

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 14, Thomas 7, Tuğçe Canıtez 13, McBride 25, Stokes 10, Vaughn 4, Olcay Çakır Turgut 1, Sevgi Uzun

1. Periyot: 8-35

Devre: 24-47

3. Periyot: 45-59


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