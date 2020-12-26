Galatasaray Fenerbahçe'nin de istediği Philip Zinckernagel'i listesine aldı

Devre arasında hızlı bir kanat transferi yapmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Philip Zinckernagel'i listesine aldı.

Sarı-kırmızılılar Bodo/Glimt'i şampiyon yapan diğer ismi de listesinde tutuyor. Norveç ekibinin 10 numaralı formasını giyen Philip Zinckernagel sağ kanatta görev yapıyor. Bu sezon 31 maçta 22 gol, 24 asistle oynayan Philip'in kontratı 31 Aralık 2020'de sona eriyor. Çok fazla talibi olan 26 yaşındaki 1.75 boyundaki oyuncu için kesenin ağzının sonuna kadar açılması gerekiyor. (Fotomaç)

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