Galatasaray Ahmed Musa'yı mı transfer ediyor?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Transfer yapacağız ve birçok girişimimiz var. Biz taraftarımızın ne istediğini biliyoruz" ifadelerini kullandı. Cimbom'un Ahmed Musa ile ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı son açıklamada, "Transfer yapacağız ve birçok girişimimiz var. Biz taraftarımızın ne istediğini biliyoruz" diye konuştu. Başkanın Terim'le birlikte karar verdiği yıldız ismin kim olduğu ortaya çıktı. Bu yıldızın, bonservisi elinde olan Ahmed Musa olduğu ve 28 yaşındaki yıldızın yanında sürpriz bir ismin daha sarı-kırmızılı formayı giymeye yakın olduğu belirtildi. (Fotomaç)

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