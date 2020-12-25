25 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Ahmed Musa'yı mı transfer ediyor?

Ahmed Musa geliyor mu?
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.12.2020

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Transfer yapacağız ve birçok girişimimiz var. Biz taraftarımızın ne istediğini biliyoruz" ifadelerini kullandı. Cimbom'un Ahmed Musa ile ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı son açıklamada, "Transfer yapacağız ve birçok girişimimiz var. Biz taraftarımızın ne istediğini biliyoruz" diye konuştu. Başkanın Terim'le birlikte karar verdiği yıldız ismin kim olduğu ortaya çıktı. Bu yıldızın, bonservisi elinde olan Ahmed Musa olduğu ve 28 yaşındaki yıldızın yanında sürpriz bir ismin daha sarı-kırmızılı formayı giymeye yakın olduğu belirtildi. (Fotomaç)

Terim forvet kararını verdi! Trabzonspor maçında... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Terim forvet kararını verdi! Trabzonspor maçında... Terim forvet kararını verdi! Trabzonspor maçında...
Altın çocuk Taylan! Değerini 15'e katladı Altın çocuk Taylan! Değerini 15'e katladı
Toroğlu'dan çarpıcı açıklama! Terim'e en az 8-9 maç ceza verilmeliydi Toroğlu'dan çarpıcı açıklama! "Terim'e en az 8-9 maç ceza verilmeliydi"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör