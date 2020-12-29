29 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Son dakika: Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Diego Costa Atletico Madrid'den ayrıldı!

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu kulübünden ayrıldı!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 Giriş Tarihi: 29.12.2020

Ara transfer çalışmalarını sürdüren ve 'ye müjdeli haber geldi. Son dakika gelişmesi ile , ile sözleşmesini feshettiğini duyurdu. İşte detaylar...

'nin ve 'ın transfer listesine giren , ocak ayında 'den ayrılmak istediğini iletmişti. Atletico Madrid yıldız futbolcuyla sözleşme feshedildiğini duyurdu.

Diego Costa bu sezon La Liga'da 7 maç oynayıp 2 gol atmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Yeni, yine, yeniden Onyekuru! Görüşme gerçekleştirildi... Yeni, yine, yeniden Onyekuru! Görüşme gerçekleştirildi...
Seri için iki ihtimal var! Galatasaray... Seri için iki ihtimal var! Galatasaray...
Devre arasında G.Saray’da! İşte sözleşme şartları Devre arasında G.Saray’da! İşte sözleşme şartları
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör