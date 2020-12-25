Galatasaray'da Fatih Terim forvet kararını verdi! Trabzonspor maçında...

Başkan Mustafa Cengiz, "Falcao haysiyetli ve onurlu bir insan. Kendine çok dikkatli bakıyor. Onun her alanda Galatasaray'a katkı vereceğini inanıyorum" dediği oyuncunun da Trabzonspor'a karşı oynamayı çok istediği ifade edildi.