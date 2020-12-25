25 Aralık 2020, Cuma

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Galatasaray'da Fatih Terim forvet kararını verdi! Trabzonspor maçında...

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Falcao'nun sakatlığını atlatması ve takımla beraber çalışmasından sonra forvet hattında kimin oynayacağı ise merak konusu oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bu konuda kararını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 00:22 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 06:19
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Galatasaray'da Fatih Terim forvet kararını verdi! Trabzonspor maçında...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın oynanacak Trabzonspor maçında bazı sürprizlere hazırlanıyor. Bunlardan en önemlisi de forvette yaşanacak.

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Galatasaray'da Fatih Terim forvet kararını verdi! Trabzonspor maçında...

Terim'in, Göztepe maçında oyundan alınmasını protesto eden Mbaye Diagne'yi kulübeye çekerek, sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Falcao'yu sahaya sürmek istediği öğrenildi. Falcao için son kararı sağlık ekibi verecek.

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Galatasaray'da Fatih Terim forvet kararını verdi! Trabzonspor maçında...

Eğer bugün olumsuz bir rapor çıkmazsa Terim, Trabzonspor maçına Kolombiyalı golcü ile başlamak istiyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim forvet kararını verdi! Trabzonspor maçında...

Başkan Mustafa Cengiz, "Falcao haysiyetli ve onurlu bir insan. Kendine çok dikkatli bakıyor. Onun her alanda Galatasaray'a katkı vereceğini inanıyorum" dediği oyuncunun da Trabzonspor'a karşı oynamayı çok istediği ifade edildi.

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Galatasaray'da Fatih Terim forvet kararını verdi! Trabzonspor maçında...

Artık golleriyle konuşulmak isteyen tecrübeli futbolcunun, teknik direktör Fatih Terim'le yaptığı görüşmede Trabzonspor karşısında oynamayı çok istediğini dile getirdiği ve "Atacağım gollerle taraftarlara kendimi affettirmek istiyorum" dediği öğrenildi.

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