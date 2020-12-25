25 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da yolculuk bugün

Galatasaray'da yolculuk bugün
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.12.2020

Galatasaray yarın ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen ve oldukça neşeli geçtiği öğrenilen antrenmanda yenilenme programı kapsamında çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Galatasaray yarın ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen ve oldukça neşeli geçtiği öğrenilen antrenmanda yenilenme programı kapsamında çalışmaların yapıldığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, bugün yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

Kerem virüsü atlattı

Son Covid-19 testi negatif çıkan ve izolasyon süreci tamamlanan Kerem Aktürkoğlu dün bireysel çalışma gerçekleştirdi. Covid- 19 testleri 16 Aralık'ta pozitif çıkan Fatih ve Emre Taşdemir'in izolasyon, tedavi ve takip programı ise devam ediyor. Etebo'nun tedavisi sürerken, Babel'in ise takımdan ayrı salonda ve sahada özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

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