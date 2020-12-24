24 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan Fatih Terim'e verilen cezaya tepki! İtiraz edilecek

G.Saray'dan Terim'e verilen cezaya sert tepki! İtiraz edilecek
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 Giriş Tarihi: 24.12.2020

, 'e 5 maçlık ceza verdi. Sarı-kırmızılılar, konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Herkes için adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte yapılan o paylaşım...

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamada 'e, Fatih Karagümrük-Galatasaray mücadelesinde yaşanan olaylar nedeniyle 5 maç ceza verildiği duyurulmuştu.

Bu karar sonrası sarı-kırmızılı camiadan konuyla alakalı sert bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Fatih Terim'e verilen 5 maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir" ifadeleri kullanıldı.

İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan o paylaşım:

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Cezası resmen açıklandı! Peki Fatih Terim hangi maçları kaçıracak?

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