Galatasaray'dan Fatih Terim'e verilen cezaya tepki! İtiraz edilecek

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maçlık ceza verdi. Sarı-kırmızılılar, konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Herkes için adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte yapılan o paylaşım...

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamada Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e, Fatih Karagümrük-Galatasaray mücadelesinde yaşanan olaylar nedeniyle 5 maç ceza verildiği duyurulmuştu.

Bu karar sonrası sarı-kırmızılı camiadan konuyla alakalı sert bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Fatih Terim'e verilen 5 maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir" ifadeleri kullanıldı.

İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan o paylaşım:

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