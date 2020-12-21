21 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray taraftarını sevince boğan haber! Fernando Muslera dönüş tarihini açıkladı

Muslera sahalara dönüş tarihini açıkladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan 'dan Galatasaraylı futbolseverleri sevindiren haber geldi. 'la deplasmanda oynadığı mücadelede ayağı kırılan Fernando Muslera dönüş tarihini açıkladı. İşte o sözler...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 'la deplasmanda oynadığı mücadelede ayağı kırılan , o tarihten bu yana sahalardan uzak.

Tedavi sürecinde olan Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Ülkesinde yayın yapan Teledoce adlı kanaldaki bir programa bağlanan Muslera, "Ocak ayında sahalarda döneceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Lazio'dan transfer olduğu 2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımla toplam 361 maça çıktı ve bu karşılaşmaların 121'inde kalesini gole kapatmayı başardı. 34 yaşındaki tecrübeli eldivenin Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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