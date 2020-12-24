24 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Cezası resmen açıklandı! Peki Fatih Terim hangi maçları kaçıracak?

Cezası resmen açıklandı! Peki Terim hangi maçları kaçıracak?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

PFDK, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Galatasaray'ın teknik direktörü 'e 5 maç ceza verildiğini açıkladı. Peki deneyimli teknik adam hangi maçları kaçıracak? İşte detaylar...

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük maçına çıkan Galatasaray'da, teknik direktör kırmızı kart görerek tribüne gönderilmişti.

PFDK, deneyimli teknik adama 5 maç ceza verildiğini açıkladı. Bunun üzerine Fatih Terim'in hangi maçları kaçıracağı da belli oldu.

GÖZTEPE MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Ligin 14. hafta maçında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'da, Fatih Terim mücadeleyi tribünde izlemişti. Böylelikle Terim 1 maçlık cezasını bu karşılaşmada çekti.

4 MAÇ DAHA YOK!

Fatih Terim, Galatasaray'ın sırasıyla oynayacağı; , , ve maçlarında takımının başında olamayacak.

PFDK kararları açıklandı! İşte Terim'in cezası haberin devamı

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