Cezası resmen açıklandı! Peki Fatih Terim hangi maçları kaçıracak?
PFDK, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'e 5 maç ceza verildiğini açıkladı. Peki deneyimli teknik adam hangi maçları kaçıracak? İşte detaylar...
Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük maçına çıkan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim kırmızı kart görerek tribüne gönderilmişti.
PFDK, deneyimli teknik adama 5 maç ceza verildiğini açıkladı. Bunun üzerine Fatih Terim'in hangi maçları kaçıracağı da belli oldu.
GÖZTEPE MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ
Ligin 14. hafta maçında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'da, Fatih Terim mücadeleyi tribünde izlemişti. Böylelikle Terim 1 maçlık cezasını bu karşılaşmada çekti.
4 MAÇ DAHA YOK!
Fatih Terim, Galatasaray'ın sırasıyla oynayacağı; Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında takımının başında olamayacak.
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