Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Menajeri resmen açıkladı

Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Radyospor'a açıklamalar yaptı. D'Avila, "Üç tarafta aynı yerde buluşursa neden olmasın. Bu transfer olur. Kiralık ya da uzun süreli sözleşme. Galatasaray ve Onyekuru için her şey pozitif" şeklinde konuştu.



