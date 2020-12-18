18 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Menajeri resmen açıkladı

1.5 sezon boyunca kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma transferi hakkında taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Menajeri resmen açıkladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 Giriş Tarihi: 18.12.2020

'nun menajeri William D'Avila, Radyospor'a açıklamalar yaptı. D'Avila, "Üç tarafta aynı yerde buluşursa neden olmasın. Bu olur. Kiralık ya da uzun süreli sözleşme. ve Onyekuru için her şey pozitif" şeklinde konuştu.

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Menajeri resmen açıkladı

GALATASARAY ÖNEMLİ BİR OPSİYON
için , ve 'den resmi bir teklif almadıklarını da söyleyen D'Avila, "Söylentiler var. Kulağıma geliyor. Onyekuru için önemli bir opsiyon" dedi.

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Menajeri resmen açıkladı

UMARIM UZUN VADELİ OLUR
William D'Avila şöyle devam etti: "'nun sözleşmesi umarım uzun vadeli olur. G.Saray'ın Monaco ile anlaşıp anlaşmayacağı ya da nasıl anlaşacağı konusunda bir şey diyemem."

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Menajeri resmen açıkladı

Aynı zamanda 'nın da menajeri olan D'Avila, "Belhanda için yeni sözleşme konusunda somut bir şey yok" dedi.

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