Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Menajeri resmen açıkladı
1.5 sezon boyunca kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma transferi hakkında taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Radyospor'a açıklamalar yaptı. D'Avila, "Üç tarafta aynı yerde buluşursa neden olmasın. Bu transfer olur. Kiralık ya da uzun süreli sözleşme. Galatasaray ve Onyekuru için her şey pozitif" şeklinde konuştu.
GALATASARAY ÖNEMLİ BİR OPSİYON
Onyekuru için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'den resmi bir teklif almadıklarını da söyleyen D'Avila, "Söylentiler var. Kulağıma geliyor. Galatasaray Onyekuru için önemli bir opsiyon" dedi.
UMARIM UZUN VADELİ OLUR
William D'Avila şöyle devam etti: "Onyekuru'nun sözleşmesi umarım uzun vadeli olur. G.Saray'ın Monaco ile anlaşıp anlaşmayacağı ya da nasıl anlaşacağı konusunda bir şey diyemem."
Aynı zamanda Belhanda'nın da menajeri olan D'Avila, "Belhanda için yeni sözleşme konusunda somut bir şey yok" dedi.
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