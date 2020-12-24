24 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Trabzonspor maçında forvette kim oynayacak?

Forvette kim oynayacak?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

'in 15. haftasında , 'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda maçında kenara alındığı için tepki gösteren mi yoksa sakatlığı geçen 'nun mu forvette oynayacağı merak konusu. İşte detaylar...

maçında kenara alınmasına kızan formasını kaybedebilir. 67. dakikada kenara alınan Senegalli futbolcu, oyuna giren Oğulcan Çağlayan'ın elini sıkmadan direkt olarak soyunma odasına gitti. Bu tavrı büyük tepki çekerken 'in maçına tamamen hazır olması halinde iyileşen 'yu sahaya sürmeyi düşündüğü ifade edildi. (Fotomaç)

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