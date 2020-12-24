24 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Arda Turan Fatih Terim'in yokluğunda dümene geçti! Arkadaşlarından söz aldı

Terim'in yokluğunda dümene geçti! Arda arkadaşlarından söz aldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçında cezalı olan Teknik Direktörü , yedek kulübesinde yer alamamıştı. Sarı-kırmızılılarda kaptan dümene geçti ve Göztepe galibiyetinde başrol oynadı. Deneyimli oyuncu aynı zamanda arkadaşlarından da bir söz aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Geçen hafta Fatih Karagümrük'e deplasmanda mağlup olan , kaptan 'ın yıldızlaştığı karşılaşmada 'yi yenerek 26 puana ulaştı. Teknik direktör , kırmızı kart cezası sebebiyle sahada değil, tribündeydi ama tecrübeli çalıştırıcının saha içerisindeki lideri Arda, hem attığı golle hem de oyunu yönlendirmesiyle sarı-kırmızılıların deplasmanına hasarsız geçmesini sağladı.

BÖYLE OYNA BAŞTACIMIZ OL

Kaptan, Göztepe maçı sonrası takım arkadaşlarını tek tek kutlarken, sinirli bir şekilde sahayı terk eden Diagne'yi yanına alıp kazanmaya çalıştı. Ayrıca fotoğraflarını paylaşarak genç oyunculara verdiği desteği de ortaya koydu. Futbolu eleştiri konusu olan Arda bu kez övgüleri toplayan taraftaydı. Sosyal medyada, "Böyle oyna baş tacımız ol" yorumları yapıldı. Yıldız futbolcu arkadaşlarından galibiyet sözü aldı.

ROTA TRABZON

Fatih Terim sistem değişikliğine gitti ve Göztepe maçını getirdi. Kayseri maçıyla başlayan, Rizespor ve Hatayspor karşılaşmalarında olumlu sonuç veren ancak Fatih Karagümrük deplasmanında işlemeyen sistem Göztepe maçıyla kabuk değiştirdi. Oğulcan-Arda, Emre Akbaba-Belhanda değişikliğiyle, uzun top yerine pas oyununa dayalı hücum modeli izlendi. Galatasaray, Karagümrük maçına oranla 134 fazla isabetli pas yaparken, 15 defa da kaleyi yokladı. Cimbom, 'u da aynı şekilde vurmayı planlıyor.olcu, Trabzon maçı için de arkadaşlarından galibiyet sözü aldı.

ARDA TURAN GÖZTEPE MAÇINDA NE YAPTI?

* 48 kez topla buluştu, 39 pas yaptı.

* 92.3 pas isabetiyle sahada kaldı.

* 3 kezle sahanın en fazla kilit pas veren ismiydi, 1 adam geçti.

* Sadece 1 top kaybetti.

* 1 top çaldı, hiç orta yapmadı.

* 2 uzun topundan 1'i yerini buldu.

ALANYA İLE FARK KAPANDI

Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray, Alanya'nın puan kaybetmesiyle bir sevinç daha yaşadı. Akdeniz ekibi, Malatya ile berabere kalırken Alanya ile Galatasaray arasındaki fark da 1'e (27/26) düşmüş oldu. Üstelik sarı-kırmızılı ekibin bir maçı da eksik... Galatasaray bu hafta, Trabzon'a, Alanya ise Gaziantep'e konuk olacak. (Fotomaç)

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