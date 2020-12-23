23 Aralık 2020, Çarşamba

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Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdular! Falcao'nun yerine sürpriz isim

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekiz basını, Cimbom'un yüksek maliyeti ve sakatlık problemi nedeniyle yollarını ayırmak istediği Radamel Falcao'nun yerine transfer etmek istediği yıldız ismi duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 23.12.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 18:29
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Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdular! Falcao'nun yerine sürpriz isim

Süper Lig'in 14. haftasında Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da moraller yerinde.

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Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdular! Falcao'nun yerine sürpriz isim

Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında beklemediği bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, İzmir ekibini yenerek 1 maç eksikle lider Alanyaspor'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

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Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdular! Falcao'nun yerine sürpriz isim

Ligin 15. haftasında deplasmanda oynayacağı zorlu Trabzonspor maçının hazırlıklarına start veren Aslan'da transfer çalışmaları da hızlandı.

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Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdular! Falcao'nun yerine sürpriz isim

Aldığı peş peşe galibiyetlerle zirveyi zorlayan Cimbom, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda 23. şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

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Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdular! Falcao'nun yerine sürpriz isim

Ocak ayında stoper, orta saha ve kanat takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, forvet transferi için de arayışlarını hızlandırdı.

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