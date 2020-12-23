Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdular! Falcao'nun yerine sürpriz isim

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekiz basını, Cimbom'un yüksek maliyeti ve sakatlık problemi nedeniyle yollarını ayırmak istediği Radamel Falcao'nun yerine transfer etmek istediği yıldız ismi duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 23.12.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 18:29 ABONE OL