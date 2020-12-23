23 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika: Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

'in 15. haftasında oynanacak olan mücadelelerin hakemleri belli oldu. - maçını Halil Umut Meler yönetecek. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İlker Takpak üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

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