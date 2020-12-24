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Galatasaray'da Trabzonspor maçı çalışmaları sürüyor

Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

'in 15. haftasında cumartesi günü deplasmanına konuk olacak , karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenilenme programı kapsamında çalışmaların yapıldığı belirtildi.

İzolasyon süreci tamamlanan ve son Kovid-19 testi de negatif çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun bireysel çalışma gerçekleştirdiği aktarıldı. Kovid-19 testleri 16 Aralık'ta pozitif çıkan 2 futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programının ise ile protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam edildiği bildirildi.

Peter Etebo'nun tedavisinin sürdüğü, 'in ise takımdan ayrı salonda ve sahada özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

, 25 Aralık Cuma günü yapacağı antrenmanın ardından müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i haberin devamı



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