Falcao Trabzonspor maçında oynayacak mı? Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Süper Lig'in 15. haftası Trabzonspor Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak. Zirve mücadelesinde iki ezeli rakip bir kez daha kozlarını paylaşacak. Peki Galatasaray'da Trabzonspor karşısında Falcao görev alacak mı? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...