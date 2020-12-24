24 Aralık 2020, Perşembe

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Falcao Trabzonspor maçında oynayacak mı? Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Süper Lig'in 15. haftası Trabzonspor Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak. Zirve mücadelesinde iki ezeli rakip bir kez daha kozlarını paylaşacak. Peki Galatasaray'da Trabzonspor karşısında Falcao görev alacak mı? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 11:26
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Falcao Trabzonspor maçında oynayacak mı? Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, derbi mücadelesinde Trabzonspor'un konuğu olacak. Mücadele iki takım için de kritik öneme sahip...

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Falcao Trabzonspor maçında oynayacak mı? Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Zirve yarışı veren Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-1 yenerek moral bulmuştu.

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Falcao Trabzonspor maçında oynayacak mı? Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Trabzonspor ise Abdullah Avcı yönetimindeki çıkışını sürdürerek Hatayspor deplasmanından 3 puanla döndü.

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Falcao Trabzonspor maçında oynayacak mı? Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Galatasaray'a bu karşılaşma öncesi hem iyi hem de kötü haberler geldi. Sarı-kırmızılılarda bir süredir sakatlığı nedeniyle maça çıkamayan Radamel Falcao, takımla çalışmalara başladı.

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Falcao Trabzonspor maçında oynayacak mı? Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Öte yandan Emre Taşdemir ile Fatih Öztürk'ün corona virüsü karantinaları sürerken, buna Etebo'nun sakatlığı eklendi.

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