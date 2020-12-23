Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan müthiş asist!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ikinci yarısında rakip kaleye gitmekte zorlanan sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı'nın müthiş asisti Cimbom'a rahat bir nefes aldırdı.

Cimbom adına kısa sürede sezonun yıldızı olan Taylan Antalyalı dün müthiş bir asist yaptı. Aslan ikinci devrede rakip kaleye gitmekte güçlük çekerken genç yıldız Sofiane Feghouli'nin önüne müthiş bir pas attı. Cezayirli yıldız da kolay bir şekilde fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki oyuncu ilk asistini yaparken teknik direktör Fatih Terim de karşılaşma sonrasında öğrencisini kutladı. Taylan'ın mükemmel pasını gören "Sanki Gerrard attı" dedi.

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