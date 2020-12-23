23 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan müthiş asist!

Taylan'dan müthiş asist!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

'in 14. haftasında sahasında 'yi 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ikinci yarısında rakip kaleye gitmekte zorlanan sarı-kırmızılılarda 'nın müthiş asisti Cimbom'a rahat bir nefes aldırdı.

Cimbom adına kısa sürede sezonun yıldızı olan dün müthiş bir asist yaptı. Aslan ikinci devrede rakip kaleye gitmekte güçlük çekerken genç yıldız Sofiane Feghouli'nin önüne müthiş bir pas attı. Cezayirli yıldız da kolay bir şekilde fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki oyuncu ilk asistini yaparken teknik direktör de karşılaşma sonrasında öğrencisini kutladı. Taylan'ın mükemmel pasını gören "Sanki Gerrard attı" dedi.

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