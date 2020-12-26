26 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal: UEFA gelirlerimizin bir kısmını ödemeyecek

G.Saray'dan açıklama geldi! UEFA gelirlerimizin bir kısmını ödemeyecek
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

'da aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi. Kurulda söz alan sarı-kırmızılıların başkan yardımcısı , ", bize bir önceki sezondan hak ettiğimiz gelirlerin bir kısmını ödeyemeyeceğini belirten bir mektup yazdı" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü salgınının gelirlerini etkilediğinden bahseden , "Beş ana gelir kalemimiz var. Salgın ile yayın gelirlerimizde sıkıntılar oldu. İsim, reklam ve sponsorluk haklarında ekonomik daralmadan dolayı sıkıntılar var ancak sponsorlarımızla iyi ilişkilerimiz mevcut. Gişe hasılatımız tamamen bitti. Pandemiden dolayı mağazalarımız kapandı. Bayilerimize destek olmak amacıyla bazı malları geri aldık. Bu sezon kupalarına gidemedik. UEFA, bize bir önceki sezondan hak ettiğimiz gelirlerin bir kısmını ödeyemeyeceğini belirten bir mektup yazdı." diye konuştu.

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