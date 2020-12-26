Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal: UEFA gelirlerimizin bir kısmını ödemeyecek
Galatasaray'da aralık ayı divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kurulda söz alan sarı-kırmızılıların başkan yardımcısı Kaan Kançal, "UEFA, bize bir önceki sezondan hak ettiğimiz gelirlerin bir kısmını ödeyemeyeceğini belirten bir mektup yazdı" ifadelerini kullandı.
Corona virüsü salgınının gelirlerini etkilediğinden bahseden Kaan Kançal, "Beş ana gelir kalemimiz var. Salgın ile yayın gelirlerimizde sıkıntılar oldu. İsim, reklam ve sponsorluk haklarında ekonomik daralmadan dolayı sıkıntılar var ancak sponsorlarımızla iyi ilişkilerimiz mevcut. Gişe hasılatımız tamamen bitti. Pandemiden dolayı mağazalarımız kapandı. Bayilerimize destek olmak amacıyla bazı malları geri aldık. Bu sezon UEFA kupalarına gidemedik. UEFA, bize bir önceki sezondan hak ettiğimiz gelirlerin bir kısmını ödeyemeyeceğini belirten bir mektup yazdı." diye konuştu.
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