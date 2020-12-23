23 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao'dan flaş istatistik! Oynadığı maç sayısı...

Falcao'dan flaş istatistik! Oynadığı maç sayısı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

2019 yazında 'a net 5 milyon euro yıllık maaşa imza atan ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonrası fedakarlık yaparak maaşını 4 milyon 250 bin euro'ya indiren 'nun, sarı-kırmızılılarda kaçırdığı maç sayısı, oynadığı maç sayısını geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Galatasaray'da sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle tedavisi devam eden , karşılaşmasında da takımdaki yerini alamadı. Sakatlığı bir türlü geçmeyen Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılı takımda 29 maça çıkarken dün akşamla birlikte kaçırdığı müsabaka sayısı 30'a yükseldi. formasıyla bu sezon 1 Avrupa olmak üzere toplam 7 maça çıkan 34 yaşındaki Falcao, toplamda 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. (Sabah)

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