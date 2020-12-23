Galatasaray'da Radamel Falcao'dan flaş istatistik! Oynadığı maç sayısı...

2019 yazında Galatasaray'a net 5 milyon euro yıllık maaşa imza atan ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonrası fedakarlık yaparak maaşını 4 milyon 250 bin euro'ya indiren Radamel Falcao'nun, sarı-kırmızılılarda kaçırdığı maç sayısı, oynadığı maç sayısını geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Galatasaray'da sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle tedavisi devam eden Radamel Falcao, Göztepe karşılaşmasında da takımdaki yerini alamadı. Sakatlığı bir türlü geçmeyen Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılı takımda 29 maça çıkarken dün akşamla birlikte kaçırdığı müsabaka sayısı 30'a yükseldi. Galatasaray formasıyla bu sezon 1 Avrupa olmak üzere toplam 7 maça çıkan 34 yaşındaki Falcao, toplamda 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. (Sabah)

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