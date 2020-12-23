23 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Taylan Antalyalı performansıyla göz kamaştırıyor!

Performansıyla göz kamaştırıyor! Gerrard+Selçuk=Taylan
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

Geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen , 'da gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. Gerrard hayranı olan ve 'la beraber çalışan genç oyuncu, son olarak maçında da asistini yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray () haberleri

'da fırtınası esmeye devam ediyor... İngiliz efsane 'ın hayranı olan ve Galatasaray teknik ekibine bu sezon katılan ile de bire bir çalışmalar yapan genç futbolcu, maçlarda bu iki efsane oyuncudan kesitler sunuyor.

MÜKEMMEL BİR ASİST YAPTI

'nin dünkü maçta skor 2-1'ken beraberlik için bastırdığı anlarda Feghouli'ye harika bir asist yapan Taylan, takımını rahatlattı. Yaptığı asist Selçuk İnan'ı anımsattı.

MAÇA DAMGASINI VURDU

Taylan asistinin yanı sıra futboluyla da Göztepe maçının yıldızı oldu. %85 pas isabet oranı ile oynayan genç orta saha 4 de ikili mücadele kazandı. 8 sahipsiz top kazanıp 3 de ara pası attı.

SELÇUK İNAN BÜYÜK ŞANS

maçı sonrası açıklamalarda bulunan Taylan, Selçuk İnan ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi. "Onu andıran bir pas oldu. Selçuk hoca da asistim sebebiyle tebrik etti. Kendisinden öğreneceğim çok şey var" ifadelerini kullandı. (Takvim)

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