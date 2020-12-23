Galatasaray'da Taylan Antalyalı performansıyla göz kamaştırıyor!
Geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen Taylan Antalyalı, Galatasaray'da gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. Gerrard hayranı olan ve Selçuk İnan'la beraber çalışan genç oyuncu, son olarak Göztepe maçında da asistini yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri
Galatasaray'da Taylan Antalyalı fırtınası esmeye devam ediyor... İngiliz efsane Steven Gerrard'ın hayranı olan ve Galatasaray teknik ekibine bu sezon katılan Selçuk İnan ile de bire bir çalışmalar yapan genç futbolcu, maçlarda bu iki efsane oyuncudan kesitler sunuyor.
MÜKEMMEL BİR ASİST YAPTI
Göztepe'nin dünkü maçta skor 2-1'ken beraberlik için bastırdığı anlarda Feghouli'ye harika bir asist yapan Taylan, takımını rahatlattı. Yaptığı asist Selçuk İnan'ı anımsattı.
MAÇA DAMGASINI VURDU
Taylan asistinin yanı sıra futboluyla da Göztepe maçının yıldızı oldu. %85 pas isabet oranı ile oynayan genç orta saha 4 de ikili mücadele kazandı. 8 sahipsiz top kazanıp 3 de ara pası attı.
SELÇUK İNAN BÜYÜK ŞANS
maçı sonrası açıklamalarda bulunan Taylan, Selçuk İnan ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi. "Onu andıran bir pas oldu. Selçuk hoca da asistim sebebiyle tebrik etti. Kendisinden öğreneceğim çok şey var" ifadelerini kullandı. (Takvim)
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