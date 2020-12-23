23 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Mbaye Diagne'den şok tavır!

Diagne'den şok tavır!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

'in 14. haftasında sahasında 'yi 3-1 mağlup etti. Mücadelenin 67. dakikasında yerini Oğulcan Çağlayan'a bırakan , tepki göstererek direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

Son dönemde attığı gollerle adından söz ettiren ve futbola odaklanmış görünen dün akşam yine taraftarların tepkisini çekti. İlk 11'de sahaya çıkan Senegalli oyuncu çok da etkili olamazken 67. dakikada oyundan alındı. Bu kararı beğenmeyen Diagne, doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu ve sinirli oluşu gözlerden kaçmadı.

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