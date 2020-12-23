Galatasaray'da Mbaye Diagne'den şok tavır!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadelenin 67. dakikasında yerini Oğulcan Çağlayan'a bırakan Mbaye Diagne, tepki göstererek direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

Son dönemde attığı gollerle adından söz ettiren ve futbola odaklanmış görünen Mbaye Diagne dün akşam yine taraftarların tepkisini çekti. İlk 11'de sahaya çıkan Senegalli oyuncu çok da etkili olamazken 67. dakikada oyundan alındı. Bu kararı beğenmeyen Diagne, doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu ve sinirli oluşu gözlerden kaçmadı.

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