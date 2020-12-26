26 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray'dan galibiyet pozu!

Cimbom'dan maç sonrası galibiyet pozu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda 'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takım soyunma odasında galibiyet pozu verdi. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Süper Lig'in 15. haftasında zorlu deplasmanından ve Oğulcan Çağlayan'ın ayağından bulduğu gollerle 2-0 galip ayrılmayı başaran Galatasaray ligin zirvesine yerleşti.

Karşılaşma sonunda galibiyet büyük bir sevinçle kutlanırken, sarı-kırmızılı oyuncular soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

İşte sarı-kırmızılıların galibiyet pozu...

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