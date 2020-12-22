Galatasaray'da Mbaye Diagne parlıyor!

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğunda gol yükünü Senegalli golcü Mbaye Diagne çekiyor. Diagne şu ana kadar ligde rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğunda gol yükünü Senegalli golcü Mbaye Diagne çekiyor. Diagne şu ana kadar ligde rakip fileleri 6 kez havalandırdı. 29 yaşındaki futbolcu bu golleri son 4 hafta kaydetti. Karagümrük karşısında da takımının tek golünü atan Senegalli futbolcunun bu sezon ayrıca UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında da 2 golü var.

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