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GALATASARAY

Galatasaray'da Mbaye Diagne parlıyor!

Mbaye Diagne parlıyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

Galatasaray'da 'nun yokluğunda gol yükünü Senegalli golcü Mbaye Diagne çekiyor. Diagne şu ana kadar ligde rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Galatasaray'da 'nun yokluğunda gol yükünü Senegalli golcü Mbaye Diagne çekiyor. Diagne şu ana kadar ligde rakip fileleri 6 kez havalandırdı. 29 yaşındaki futbolcu bu golleri son 4 hafta kaydetti. Karagümrük karşısında da takımının tek golünü atan Senegalli futbolcunun bu sezon ayrıca Avrupa Ligi eleme maçlarında da 2 golü var.

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