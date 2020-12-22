Muslera: Galatasaray beni ister mi?
Galatasaraylı taraftarların sahalara dönüşünü beklediği Muslera ülkesinde yayın yapan Tele Doce kanalında canlı yayına katıldı.
Polis Deportiov isimli programda soruları yanıtlayan tecrübeli eldiven, sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Şu anda tek konsantre olduğum konu sahalara ne zaman döneceğim. Daha sonra bekleyeceğim. Galatasaray ister mi bilmiyorum? Çünkü henüz bir şey konuşmadık. Ama zamanı gelince tabii ki konuşulacaktır. Tabii ki Galatasaray'ın önceliği olacaktır" dedi.
SAKATLIK ŞOKU
Ocak ayında sahalara dönmesi beklenen Muslera'dan kötü haber geldi. Sağ tibia ve fibula kırığı nedeniyle ameliyat olan ve dönüş programı uygulanan oyuncunun, pubis bölgesinde ağrıları olduğu açıklandı. Bu bölgeye özel tedaviye başlandığı belirtilirken bu durum taraftarları bir kez daha üzdü.
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