22 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da eksiklere Etebo da eklendi

Eksiklere Etebo da eklendi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

Cimbom'da cezalı Marcao ile birlikte 6 futbolcu daha bugün forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren ile , Göztepe'ye karşı da oynayamayacak.

Kerem, Fatih ve Emre Taşdemir ise Covid- 19 testleri pozitif çıkması nedeniyle izolasyon sürecinde olduğu için görev alamayacak. Ayrıca sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için dün antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor.

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