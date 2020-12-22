Galatasaray'da eksiklere Etebo da eklendi

Cimbom'da cezalı Marcao ile birlikte 6 futbolcu daha bugün forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ryan Babel ile Radamel Falcao, Göztepe'ye karşı da oynayamayacak.

Kerem, Fatih ve Emre Taşdemir ise Covid- 19 testleri pozitif çıkması nedeniyle izolasyon sürecinde olduğu için görev alamayacak. Ayrıca sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için dün antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor.

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