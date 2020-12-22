Galatasaray Göztepe maçı sonrası Levent Şahin: Fatih Terim'in olmayışı her zaman çok büyük bir eksikliktir
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Fatih Terim'in olmayışı her zaman çok büyük bir eksikliktir" dedi. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "3 yıl önce burada başlayan bir serüven vardı. Hocamızın 'Nerede kalmıştık' tweet ile başlayan serüven. Yine kendi sahamız, yine Göztepe, yine aynı skorla evimizden ayrılmıştık. Umarım bu yılki serüvenin sonu da şampiyonlukla biter" dedi.
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, "Oyunun ilk 15 dakikada tam istediğimiz şekilde başladı. İsteğimiz sonucu aldık. Maalesef ikinci golden sonra talihsiz bir gol yedik. Bu da rakibi oyuna ortak etti. Rakip de pozisyonlara girdi. Şu bir gerçek sonuçlandırmaları daha iyi yapmış olsaydık, bugün daha farklı olurdu" diye konuştu.
Teknik Direktör Fatih Terim'in olmayışının sorulması üzerine Şahin, "Teknik ekip için her zaman çok büyük bir eksikliktir. Çok net bir şekilde kenarda hissediyoruz. Hocamız öyle bir insan ki bize her dokunuşuyla, her söylemiyle ve her yaptığı hareketle yanımızda olduğunu gösteriyor. Oyuncu grubu için şunu söyleyebilirim; evet bizler için çok büyük eksiklik ama saha içerisinde ne yaptığını bilen, sorumluluğunu bilen ve formanın hakkını vererek, hocanın eksikliği hissettirmeden mücadele eden çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Fikstürle zorlu bir sürece geçiyoruz. Ama biz büyük bir takımız. Lig uzun bir maraton. 27 maç var. 3 yıl önce burada başlayan bir serüven vardı. Hocamızın 'Nerede kalmıştık' tweet ile başlayan serüven. Yine kendi sahamız, yine Göztepe, yine aynı skorla evimizden ayrılmıştık. Umarım bu yılki serüvenin sonu da şampiyonlukla biter" diye cevap verdi.
Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun durumuyla ilgili gelen bir soruya Levent Şahin, "Falcao ile birlikte 8 oyunumuz eksik. Bizim için her oyuncu çok değerli Falcao'nun olduğu gibi. Falcao dün itibariyle takımla birlikte antrenmanın bölümlerine başladı. Doktorlar bilgileri sizlere bilgileri verecektir"
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