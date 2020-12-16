16 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'a Kalu önerisi

Galatasaray'a Kalu önerisi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.12.2020

Bu sezon Bordeaux'da ikinci kez bırakılan , F.Bahçe'nin ardından G.Saray'a da teklif edildi.

Bu sezon Bordeaux'da ikinci kez bırakılan , F.Bahçe'nin ardından G.Saray'a da teklif edildi. 'da kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 3 haftadır oynamıyor. Menajerinin, sarı-kırmızılıların da kapısını çaldığı öğrenildi. Kalu hakkında kararı Terim verecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Aslan evinde turladı! Aslan evinde turladı!
Terim A Spor'a konuştu! Gurur duyulan G.Saray'ı izleteceğiz Terim A Spor'a konuştu! "Gurur duyulan G.Saray'ı izleteceğiz"
G.Saray - Darıca G.Birliği maçında gergin anlar! Belhanda ile Emre... G.Saray - Darıca G.Birliği maçında gergin anlar! Belhanda ile Emre...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör