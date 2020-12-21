Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür! 19 günde 5 kritik maç

Fatih Karagümrük maçının artık geride kaldığını ifade eden Fatih Terim, “Ağlayacak, karalar bağlayacak vakit yok. Geleceğe bakmalıyız” dedi.

Galatasaray, 22 Aralık Salı akşamı oynanacak Göztepe maçıyla zorlu bir periyoda giriyor. Sarı-kırmızılılar, 19 günde 5 önemli maça çıkacak. Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ni evinde ağırlayacak, Trabzon ve Konyaspor maçları ise deplasmanda... Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan, üstüne kırmızı kart görmeleri nedeniyle Fatih Terim ve Marcao'yu da kaybeden Cimbom'da olağanüstü hal ilan edildi.,

YENİ SERİ BAŞLAYACAK

Karagümrük yenilgisi ve maçta yaşananların geride kaldığını ifade eden Fatih Terim, bir an önce Göztepe karşılaşmasına konsantre olmaları gerektiğini kaydetti. Arka arkaya kritik maçlara çıkacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Ağlayacak, karalar bağlayacak vakit yok. Karagümrük maçını bir an önce unutun" talimatı verdi. Göztepe'nin son iki maçını kaybetse de deplasmanda iyi oynadığına dikkat çekerek yeni bir seriye ihtiyaçları olduğunu hatırlattı.

TERİM'SİZ NE YAPACAK?

Karagümrük maçında kırmızı kart gören Terim, Göztepe karşısında takımının başında olamayacak. Tecrübeli hoca, bugüne kadar sarı-kırmızılıların başında cezalar yüzünden 31 maçta yer almadı. Bu karşılaşmalarda G.Saray 17 kez kazanıp, 8 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Terim'siz G.Saray en son Levent Şahin yönetiminde F.Bahçe maçına çıktı. Derbi 0-0 sonra erdi.

İŞTE GALATASARAY'IN LİG PROGRAMI:

22 Aralık: Göztepe

26 Aralık: Trabzonspor (D)

3 Ocak: Antalyaspor

6 Ocak: Konyaspor (D)

10 Ocak: Gençlerbirliği

(Fotomaç)

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