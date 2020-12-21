Galatasaray'dan Başakşehir modeli! İşte Fatih Terim'in yeni hedefi
Terim’den Aslantepe’de mini kamp yeri için fizibilite çalışmaları başladı. Proje hayata geçerse maç günü Türk Telekom Stadı’na gelecek oyuncular, tek kişilik odalarında dinlendikten sonra yürüyerek sahaya gidip, ısınmaya çıkacak
Pandemi döneminde Koronavirüs vakalarından başını kaldıramayan Galatasaray, son olarak Fatih Karagümrük maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sürecin en başında virüse yakalanan Fatih Terim, futbolcuların psikolojisini düşünerek Florya'da gece kampını kaldırdı. Yarın oynanacak Göztepe mücadelesinde de önceki haftalarda olduğu gibi futbolcular maç günü Florya'ya gelecek. Yeni yıldaki hedef ise futbolcuları maç günü Florya yerine Türk Telekom Stadı'nda toplamak.
STATTAKİ ODADAN, ISINMAK İÇİN SAHAYA
Aslantepe'de mini kamp yeri için fizibilite çalışmaları başladı. Stadyuma yapılması planlanan bu proje hayata geçerse, Florya-Seyrantepe arasındaki ulaşım sorunu kalkacak ve maç günleri öğlen Türk Telekom Stadı'na gelecek oyuncular tek kişilik odalarında dinlendikten sonra yürüyerek ısınmaya çıkacak. Bilindiği gibi Başakşehir idmanlarını, kampını ve maçlarını Fatih Terim Stadı'nda yapıyor. Başakşehirli oyuncular en konforlu şekilde iç saha maçlarına hazırlanıyorlar. Şimdi de bu anlamda Galatasaray'a örnek oluyorlar.
(Sabah)
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