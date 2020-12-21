21 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Başakşehir modeli! İşte Fatih Terim'in yeni hedefi

G.Saray'dan Başakşehir modeli! İşte Terim'in yeni hedefi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

Terim’den Aslantepe’de mini kamp yeri için fizibilite çalışmaları başladı. Proje hayata geçerse maç günü Stadı’na gelecek oyuncular, tek kişilik odalarında dinlendikten sonra yürüyerek sahaya gidip, ısınmaya çıkacak

Pandemi döneminde Koronavirüs vakalarından başını kaldıramayan , son olarak maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sürecin en başında virüse yakalanan , futbolcuların psikolojisini düşünerek Florya'da gece kampını kaldırdı. Yarın oynanacak mücadelesinde de önceki haftalarda olduğu gibi futbolcular maç günü Florya'ya gelecek. Yeni yıldaki hedef ise futbolcuları maç günü Florya yerine Stadı'nda toplamak.

STATTAKİ ODADAN, ISINMAK İÇİN SAHAYA

Aslantepe'de mini kamp yeri için fizibilite çalışmaları başladı. Stadyuma yapılması planlanan bu proje hayata geçerse, Florya-Seyrantepe arasındaki ulaşım sorunu kalkacak ve maç günleri öğlen Türk 'na gelecek oyuncular tek kişilik odalarında dinlendikten sonra yürüyerek ısınmaya çıkacak. Bilindiği gibi idmanlarını, kampını ve maçlarını Fatih Terim Stadı'nda yapıyor. Başakşehirli oyuncular en konforlu şekilde iç saha maçlarına hazırlanıyorlar. Şimdi de bu anlamda Galatasaray'a örnek oluyorlar.

(Sabah)

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