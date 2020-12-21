21 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Hasan Hüseyin Acar: Galatasaray taraftarıyım

Hasan Hüseyin: Galatasaray taraftarıyım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

Kayserıspor'dan ayrılan , Galatasaray'da forma giymeyi çok istediğini söyledi. Sezon başında sarı-kırmızılı takımla anılan ancak transferi gerçekleşmeyen futbolcu, "G.Saray'a karşı çocukluğumdan beri sevgim var. Transfer teklifi gelirse G.Saray'da seve seve oynarım" dedi.

Kayserıspor'dan ayrılan , Galatasaray'da forma giymeyi çok istediğini söyledi. Sezon başında sarı-kırmızılı takımla anılan ancak transferi gerçekleşmeyen futbolcu, "G.Saray'a karşı çocukluğumdan beri sevgim var. Transfer teklifi gelirse G.Saray'da seve seve oynarım" dedi. Özgür Sancar'a konuşan 26 yaşındaki orta saha, ailesi ve menajeriyle gelen tekliflere göre karar vereceğini kaydetti.

42 GOLLÜK KATKI
, Göztepe, Tokat ve Kayseri formaları giyen Hasan Hüseyin, kariyeri boyunca 144 maça çıktı, 25 gol atıp, 17 de asist yaptı.

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