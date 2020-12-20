Galatasaray transfer haberleri: Radamel Falcao'ya yapılan teklif ortaya çıktı! İşte detaylar...
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Radamel Falcao için ABD'den teklif geleceği uzun zamandır konuşuluyordu. Uzun süredir Galatasaray forması giyemeyen Radamel Falcao'nun devre arasında ayrılacağı kulislerde daha yüksek sesle dile getiriliyordu. Radamel Falcao'ya yapılan teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...
Yaz döneminde beri adı MLS kulübü Inter Miami ile anılan Radamel Falcao'nun, 34 yaşında olmasına rağmen oldukça iyi bir teklif aldığı öğrenildi.
Beckham'ın sahibi olduğu ABD kulübü, bonus ve ekstralar haricinde, Kolombiyalı golcüye senelik 5 milyon euro önerdi.
Sözleşme 3 senelik olacak ve anlaşmanın içerisinde başka sponsorluk çalışmaları da bulunacak.
Doktorların, "Oynar" raporu vermesine rağmen yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı kalan Falcao'nun, Galatasaray'a geldikten sonra oynamadığı maç sayısı (29), oynadığı maç sayısına (29) ulaştı.
Kulübe yakın kaynaklar, tecrübeli futbolcunun transfer öncesi bir sakatlık sıkıntısı yaşamamak adına kendisini geri plana çektiğini öne sürüyor.
Galatasaray Yönetimi'nin gözü de bu transferde. Hatta Sarı-Kırmızılılar, oyuncu kiralama çalışmalarında kullanılmak üzere, Falcao'dan 1-2 milyon euro arasında bir de bonservis geliri bekliyor.
Galatasaray'la 1.5 sezonluk daha mukavelesi bulunan tecrübeli golcünün yüksek maliyetinden de kurtulacak olan yönetim, transferdeki yol haritasını da bu ayrılığa göre güncelleyecek.
Radamel Falcao'nun Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta 16 golü bulunuyor
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