20 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray transfer haberleri: Radamel Falcao'ya yapılan teklif ortaya çıktı! İşte detaylar...

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Radamel Falcao için ABD'den teklif geleceği uzun zamandır konuşuluyordu. Uzun süredir Galatasaray forması giyemeyen Radamel Falcao'nun devre arasında ayrılacağı kulislerde daha yüksek sesle dile getiriliyordu. Radamel Falcao'ya yapılan teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray transfer haberleri: Radamel Falcao'ya yapılan teklif ortaya çıktı! İşte detaylar...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 Giriş Tarihi: 20.12.2020

Yaz döneminde beri adı MLS kulübü Inter Miami ile anılan 'nun, 34 yaşında olmasına rağmen oldukça iyi bir teklif aldığı öğrenildi.

Galatasaray transfer haberleri: Radamel Falcao'ya yapılan teklif ortaya çıktı! İşte detaylar...

Beckham'ın sahibi olduğu ABD kulübü, bonus ve ekstralar haricinde, Kolombiyalı golcüye senelik 5 milyon euro önerdi.

Galatasaray transfer haberleri: Radamel Falcao'ya yapılan teklif ortaya çıktı! İşte detaylar...

Sözleşme 3 senelik olacak ve anlaşmanın içerisinde başka sponsorluk çalışmaları da bulunacak.

Galatasaray transfer haberleri: Radamel Falcao'ya yapılan teklif ortaya çıktı! İşte detaylar...

Doktorların, "Oynar" raporu vermesine rağmen yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı kalan Falcao'nun, 'a geldikten sonra oynamadığı maç sayısı (29), oynadığı maç sayısına (29) ulaştı.

Galatasaray transfer haberleri: Radamel Falcao'ya yapılan teklif ortaya çıktı! İşte detaylar...

Kulübe yakın kaynaklar, tecrübeli futbolcunun öncesi bir sakatlık sıkıntısı yaşamamak adına kendisini geri plana çektiğini öne sürüyor.

Galatasaray transfer haberleri: Radamel Falcao'ya yapılan teklif ortaya çıktı! İşte detaylar...

Yönetimi'nin gözü de bu transferde. Hatta Sarı-Kırmızılılar, oyuncu kiralama çalışmalarında kullanılmak üzere, Falcao'dan 1-2 milyon euro arasında bir de bonservis geliri bekliyor.

Galatasaray transfer haberleri: Radamel Falcao'ya yapılan teklif ortaya çıktı! İşte detaylar...

'la 1.5 sezonluk daha mukavelesi bulunan tecrübeli golcünün yüksek maliyetinden de kurtulacak olan yönetim, transferdeki yol haritasını da bu ayrılığa göre güncelleyecek.

Galatasaray transfer haberleri: Radamel Falcao'ya yapılan teklif ortaya çıktı! İşte detaylar...

'nun formasıyla 29 resmi maçta 16 golü bulunuyor

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