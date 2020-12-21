Galatasaray yönetiminden flaş karar! 9 ismin sözleşmesi...
Galatasaray yönetimi; Arda Turan, Donk, Muslera, Ömer Bayram, Belhanda, Linnes, Şener, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba ile sezon sonu masaya oturacak. 9 isimle ilgili son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Karagümrük ile oynadığı maçta aldığı mağlubiyet yönetimi farklı bir karara itti.
Daha önce sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 9 oyuncuyla masaya oturmayı planlayan yönetim, Fatih Terim'den de aldığı görüş doğrultusunda bu işi sezon sonuna bırakma kararı aldı.
9 OYUNCUNUN DURUMU BELİRSİZ
Cimbom'da sezon sonunda Arda Turan, Ryan Donk, Muslera, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Martin Linnes, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba'nın sözleşmesi sona eriyor.
İYİ OYNAYAN TAKIMDA KALACAK
Takvim'in haberine göre; yönetim daha aldığı kararda geri adım atarak futbolculara, "İyi oynayın imzayı atın" mesajı gönderdi.
Buna göre kalan süreç içinde iyi performans gösterenlerle devam edilecek.
KİRALIKLAR DA BİLMECE GİBİ
Etebo ve Saracchi gibi kiralık oynayan oyuncuların durumu da performansa bağlı. Başarılı olanlar için yönetim kulüplerine teklifte bulunacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları