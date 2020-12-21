21 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray yönetiminden flaş karar! 9 ismin sözleşmesi...

Galatasaray yönetimi; Arda Turan, Donk, Muslera, Ömer Bayram, Belhanda, Linnes, Şener, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba ile sezon sonu masaya oturacak. 9 isimle ilgili son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. İşte detaylar...

Galatasaray yönetiminden flaş karar! 9 ismin sözleşmesi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

'ın Karagümrük ile oynadığı maçta aldığı mağlubiyet yönetimi farklı bir karara itti.

Galatasaray yönetiminden flaş karar! 9 ismin sözleşmesi...

Daha önce sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 9 oyuncuyla masaya oturmayı planlayan yönetim, 'den de aldığı görüş doğrultusunda bu işi sezon sonuna bırakma kararı aldı.

Galatasaray yönetiminden flaş karar! 9 ismin sözleşmesi...

9 OYUNCUNUN DURUMU BELİRSİZ
Cimbom'da sezon sonunda Arda Turan, , Muslera, , Younes , Martin Linnes, Şener Özbayraklı, Taşdemir ve Emre Akbaba'nın sözleşmesi sona eriyor.

Galatasaray yönetiminden flaş karar! 9 ismin sözleşmesi...

İYİ OYNAYAN TAKIMDA KALACAK
Takvim'in haberine göre; yönetim daha aldığı kararda geri adım atarak futbolculara, "İyi oynayın imzayı atın" mesajı gönderdi.

Galatasaray yönetiminden flaş karar! 9 ismin sözleşmesi...

Buna göre kalan süreç içinde iyi performans gösterenlerle devam edilecek.

Galatasaray yönetiminden flaş karar! 9 ismin sözleşmesi...

KİRALIKLAR DA BİLMECE GİBİ
Etebo ve Saracchi gibi kiralık oynayan oyuncuların durumu da performansa bağlı. Başarılı olanlar için yönetim kulüplerine teklifte bulunacak.

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