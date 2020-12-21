21 Aralık 2020, Pazartesi

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Galatasaray orta sahasını Premier Lig'de buldu! 1.5 yıllığına kiralanacak

Sezon başında kiraladığı Etebo'dan istediği katkıyı alamayan Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu bölge için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların Premier Lig'de top koşturan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için girişimlerine başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray orta sahasını Premier Lig'de buldu! 1.5 yıllığına kiralanacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

'da en önemli gündem maddelerinden birisi de orta saha... geçen sezon sonundan bu yana 'regista' talebini dile getirirken deneyimli teknik adamın gözde ismi yeniden gündeme geldi.

Galatasaray orta sahasını Premier Lig'de buldu! 1.5 yıllığına kiralanacak

ETEBO GÖZDEN DÜŞTÜ
'da 'den kiralanan Etebo beklentilerin altında kaldı ve devre arasında gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'nın da ayrılma ihtimali bulunuyor.

Galatasaray orta sahasını Premier Lig'de buldu! 1.5 yıllığına kiralanacak

Terim, sakatlığını atlatmasına karşın Etebo'ya Hatay karşısında sadece 11 dakika şans verdi. maçında da ise hiç kullanmadı. Nijeryalı futbolcu oynadığı son 3 maçta sadece 42 dakika süre alabildi.

Galatasaray orta sahasını Premier Lig'de buldu! 1.5 yıllığına kiralanacak

MARVELOUS NAKAMBA KİRALANACAK!
Orta saha arayışlarını hızlandıran Cimbom, 'da formasını Douglas Luiz'e kaptıran Nakamba'nın peşine düştü. Terim, 'da oynarken de 25 yaşındaki futbolcuyu istemiş ancak İngiliz ekibi 12 milyon Euro sayınca görüşmeler kağıt üzerinde kalmıştı.

Galatasaray orta sahasını Premier Lig'de buldu! 1.5 yıllığına kiralanacak

şimdi kiralama formülünü devreye sormak isterken yüksek maliyeti nedeniyle 'nın Nakamba'yı kiralayabileceği belirtiliyor.

Galatasaray orta sahasını Premier Lig'de buldu! 1.5 yıllığına kiralanacak

Cimbom, hem Zimbabve hem de Ada basınında çıkan haberlere göre; 2024 yılına kadar kulübüyle kontratı bulunan solak ön libero Marvelous Nakamba için 1.5 senelik kiralama teklifi yapacak. Ancak 6 ay da 'in kabulü...

(Fotomaç)

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