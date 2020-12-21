Galatasaray orta sahasını Premier Lig'de buldu! 1.5 yıllığına kiralanacak
Sezon başında kiraladığı Etebo'dan istediği katkıyı alamayan Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu bölge için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların Premier Lig'de top koşturan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için girişimlerine başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'da en önemli gündem maddelerinden birisi de orta saha... Fatih Terim geçen sezon sonundan bu yana 'regista' talebini dile getirirken deneyimli teknik adamın gözde ismi yeniden gündeme geldi.
ETEBO GÖZDEN DÜŞTÜ
Galatasaray'da Stoke City'den kiralanan Etebo beklentilerin altında kaldı ve devre arasında gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda'nın da ayrılma ihtimali bulunuyor.
Terim, sakatlığını atlatmasına karşın Etebo'ya Hatay karşısında sadece 11 dakika şans verdi. Fatih Karagümrük maçında da ise hiç kullanmadı. Nijeryalı futbolcu oynadığı son 3 maçta sadece 42 dakika süre alabildi.
MARVELOUS NAKAMBA KİRALANACAK!
Orta saha arayışlarını hızlandıran Cimbom, Aston Villa'da formasını Douglas Luiz'e kaptıran Nakamba'nın peşine düştü. Terim, Club Brugge'da oynarken de 25 yaşındaki futbolcuyu istemiş ancak İngiliz ekibi 12 milyon Euro sayınca görüşmeler kağıt üzerinde kalmıştı.
Galatasaray şimdi kiralama formülünü devreye sormak isterken yüksek maliyeti nedeniyle Aston Villa'nın Nakamba'yı kiralayabileceği belirtiliyor.
Cimbom, hem Zimbabve hem de Ada basınında çıkan haberlere göre; 2024 yılına kadar kulübüyle kontratı bulunan solak ön libero Marvelous Nakamba için 1.5 senelik kiralama teklifi yapacak. Ancak 6 ay da Fatih Terim'in kabulü...
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları