Galatasaray'da kayıp büyük! Planlar altüst oldu
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e uzatma dakikalarında yediği golle mağlup olan Galatasaray'da planlar altüstü. Fatih Terim ve Marcao'nun kırmızı kart gördüğü sarı-kırmızılılarda 6 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, Alanyaspor kazanırsa zirvenin 6 puan gerisine düşülecek.
Son dönemde iyi bir hava yakalayan Galatasaray, Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek büyük bir şok yaşadı. 19 Ekim'de Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar, uzun bir aranın ardından mağlubiyet ile tanıştı. Özellikle Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan Galatasaray, Karagümrük karşısında son iki karşılaşmanın çok uzağında kaldı.
DEPLASMANDA YIKILDI
Teknik direktör Fatih Terim hakeme tepkisi sebebiyle tribüne gönderilirken, Marcao da bitiş düdüğünden sonra rakip futbolcuyla yaşadığı münakaşa sonrası kırmızı kart gördü. Galatasaray 6 maç sonra yenilgiyle tanışırken 3 maçlık deplasman serisi de sona erdi. En önemlisi bugün Alanyaspor, Denizli'yi deplasmanda yenerse liderin tam 6 puan gerisine düşecek. Göztepe ve Trabzonspor (D) karşılaşmaları öncesi bu durum sarı-kırmızılı camiada endişe yarattı.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları