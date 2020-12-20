20 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da kayıp büyük! Planlar altüst oldu

G.Saray'da kayıp büyük! Planlar altüst oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

'in 13. haftasında deplasmanda 'e uzatma dakikalarında yediği golle mağlup olan 'da planlar altüstü. ve Marcao'nun gördüğü sarı-kırmızılılarda 6 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, kazanırsa zirvenin 6 puan gerisine düşülecek.

Son dönemde iyi bir hava yakalayan , 'e 2-1 yenilerek büyük bir şok yaşadı. 19 Ekim'de 'a 2-1 mağlup olduktan sonra çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar, uzun bir aranın ardından mağlubiyet ile tanıştı. Özellikle ve Atakaş Hatayspor maçlarında ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan Galatasaray, Karagümrük karşısında son iki karşılaşmanın çok uzağında kaldı.

DEPLASMANDA YIKILDI

Teknik direktör hakeme tepkisi sebebiyle tribüne gönderilirken, Marcao da bitiş düdüğünden sonra rakip futbolcuyla yaşadığı münakaşa sonrası gördü. Galatasaray 6 maç sonra yenilgiyle tanışırken 3 maçlık deplasman serisi de sona erdi. En önemlisi bugün Alanyaspor, 'yi deplasmanda yenerse liderin tam 6 puan gerisine düşecek. ve (D) karşılaşmaları öncesi bu durum sarı-kırmızılı camiada endişe yarattı.

(Fotomaç)

Toroğlu'dan Terim yorumu! haberin devamı

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