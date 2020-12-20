Galatasaray'da kayıp büyük! Planlar altüst oldu

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e uzatma dakikalarında yediği golle mağlup olan Galatasaray'da planlar altüstü. Fatih Terim ve Marcao'nun kırmızı kart gördüğü sarı-kırmızılılarda 6 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, Alanyaspor kazanırsa zirvenin 6 puan gerisine düşülecek.

Son dönemde iyi bir hava yakalayan Galatasaray, Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek büyük bir şok yaşadı. 19 Ekim'de Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar, uzun bir aranın ardından mağlubiyet ile tanıştı. Özellikle Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan Galatasaray, Karagümrük karşısında son iki karşılaşmanın çok uzağında kaldı.

DEPLASMANDA YIKILDI

Teknik direktör Fatih Terim hakeme tepkisi sebebiyle tribüne gönderilirken, Marcao da bitiş düdüğünden sonra rakip futbolcuyla yaşadığı münakaşa sonrası kırmızı kart gördü. Galatasaray 6 maç sonra yenilgiyle tanışırken 3 maçlık deplasman serisi de sona erdi. En önemlisi bugün Alanyaspor, Denizli'yi deplasmanda yenerse liderin tam 6 puan gerisine düşecek. Göztepe ve Trabzonspor (D) karşılaşmaları öncesi bu durum sarı-kırmızılı camiada endişe yarattı.

(Fotomaç)

DİĞER