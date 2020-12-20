Galatasaray'daki tartışma gündem olmuştu! Belhanda haklı çıktı

Ziraat Türkiye Kupası maçında Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da Belhanda ile Emre Akbaba serbest vuruş tartışması yaşamıştı. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, ‘Frikikleri ve penaltıyı Belhanda kullanacak’ notu düştüğü ortaya çıktı!

Darıca ile oynanan kupa maçında Emre Akbaba ile frikik kavgası yapan Belhanda sosyal medyada taraftarın yoğun tepkisiyle karşılaşmıştı. Kazanılan penaltıyı genç Ali Yavuz Kol'a bırakmadığı için de eleştirilen Belhanda'nın tahminlerin aksine başına buyruk hareket etmediği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, soyunma odasına ilk 11'i yazan teknik heyetin, ''Penaltı ve frikikleri Belhanda kullanacak'' notunu düştüğü öğrenildi.



Karagümrük deplasmanında oyuna sonradan giren Belhanda, Göztepe maçıyla 11'e dönmeye hazırlanıyor. Terim, Karagümrük maçından sonra 'Kötü oynuyor' dediği Emre Akbaba'yı kulübeye çekecek.

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