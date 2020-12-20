20 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'daki tartışma gündem olmuştu! Belhanda haklı çıktı

Kupadaki tartışma gündem olmuştu! Belhanda haklı çıktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

Ziraat Türkiye Kupası maçında ile karşılaşan Galatasaray'da Belhanda ile Emre Akbaba serbest vuruş tartışması yaşamıştı. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, ‘Frikikleri ve penaltıyı Belhanda kullanacak’ notu düştüğü ortaya çıktı!

Darıca ile oynanan kupa maçında Emre Akbaba ile frikik kavgası yapan Belhanda sosyal medyada taraftarın yoğun tepkisiyle karşılaşmıştı. Kazanılan penaltıyı genç Ali Yavuz Kol'a bırakmadığı için de eleştirilen Belhanda'nın tahminlerin aksine başına buyruk hareket etmediği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, soyunma odasına ilk 11'i yazan teknik heyetin, ''Penaltı ve frikikleri Belhanda kullanacak'' notunu düştüğü öğrenildi.

Karagümrük deplasmanında oyuna sonradan giren Belhanda, Göztepe maçıyla 11'e dönmeye hazırlanıyor. Terim, Karagümrük maçından sonra 'Kötü oynuyor' dediği Emre Akbaba'yı kulübeye çekecek.

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