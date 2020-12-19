Erman Toroğlu'dan Fatih Terim yorumu: Galatasaray Teknik Direktörü 10 yılda 30 maç ceza almaz

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Karagümrük - Galatasaray maçında kırmızı kart gören Fatih Terim ile ilgili "Galatasaray Teknik Direktörü 10 yılda 30 maç ceza almaz, ne olursa olsun. Senin takımın bir şey oynamadı. Hakemle de mağlup olmadın, hakem sana olmayan penaltıyı vererek kıyak yaptı." ifadelerini kullandı.

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