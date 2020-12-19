19 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Göztepe hazırlıklarına başladı

Galatasaray ara vermedi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

'in 13. haftasında deplasmanda 'e 2-1 yenilen , 14. haftada ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Isınma ile başlayan idmanın, dar alanda pas çalışmasıyla sürdüğü bildirildi. Dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması üzerinde durulan antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynandığı aktarıldı.

İdmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

, yarın sabah yapacağı antrenmanla müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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