Galatasaray Göztepe hazırlıklarına başladı

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için hazırlıklarına hız veren Galatasaray'da, sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Bu sezon 23. kez mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılar, devre arasında yapacağı takviyelerle takımdaki rotasyonu genişletmek istiyor. Cimbom transferde ince eleyip sık dokurken, yıldız ismi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte o futbolcu ve sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberleri