Ahmet Çakar'dan Mustafa Öğretmenoğlu'na ağır sözler: Ezikliğinden penaltı uydurdu
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının hakemi Mustafa Öğretmenoğlu için ağır ifadeler kullandı. İşte Çakar'ın bugünkü yazısı...
Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup ederek haftayı puansız kapattı. Usta yazar ve yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında karşılaşmayı değerlendirirken, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ile ilgili sert ifadeler kullandı. İşte o yazı:
Galatasaray, çok kötü oynadı... Attıkları penaltı golü bence penaltı değil. Yakaladıkları pozisyon var mı? Hatırlamıyorum... Baskı var mı? Pek görmedim... Ama sadece sahada çok kötü oynayan ruhsuz bir Galatasaray gördüm. Her mevkisiyle oyunun hiçbir anında ağırlık koyamadılar. Karagümrük eksikti ama eksik oynamadı. İlk yarıya bakıyoruz, al gülüm-ver gülüm... Kaleye tek bir şut atamayan Galatasaray. İkinci yarının başında ise sahanın yıldızı Ndao klasik gollerinden birini attı. Soldan fırladılar, Ndao'nun önüne bıraktılar o da iyi vurdu. Bundan sonra Galatasaray baskı kurar diye düşünüyorduk, kurmuş gibi yaptı ama hiçbir şey yok... Bu arada Terim oyundan atıldı. Niye, neden bilinmiyor. Sanırım hakaret etti. Belki hakaret ettiği pozisyon faul ama bir faul için Terim bunları yapmamalı. Zaten onun ezikliği altında kalan hakem uzatmalarda bir penaltı uydurdu. Bence değil... Ayaklar çarpışıyor, Diagne de abartılı şekilde kendini yere bırakıyor. Maç 1-1 bitti diyorduk ki Galatasaray sözüm ona 1-1 kötüymüş gibi defans güvenliğini bırakıp bastırmaya başladı. İşte o arada Ndao ki dün gecenin en iyi oyuncusuydu Mevlüt'ün önüne mükemmel bir top attı, o da kendine yakışanı yaptı. Galatasaray maalesef Dimyad'a pirince giderken, evdeki bulgurdan oldu. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nu oyun genelinde pek beğenmedim. Verdiği penaltı yanlış, aslında faulü yapan Diagne... 8 dakika uzatma verip, 13 dakika oynatması da anlamsız ama dedik ya Serdar Tatlı ne ki hakemleri ne olsun.
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