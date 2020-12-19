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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Bonservissiz gelecek

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için hazırlıklarına hız veren Galatasaray'da, sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Bu sezon 23. kez mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılar, devre arasında yapacağı takviyelerle takımdaki rotasyonu genişletmek istiyor. Cimbom transferde ince eleyip sık dokurken, yıldız ismi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte o futbolcu ve sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 19.12.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 14:19
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Bonservissiz gelecek

Galatasaray, yaz döneminde istediği transferleri yapamadı ve ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre daha durgun olan bir görüntü çizdi.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Bonservissiz gelecek

Süper Lig'de istikrarlı bir grafik çizen ve son 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-1 yenildi ve serisi son buldu.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Bonservissiz gelecek

Cimbom, devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Bonservissiz gelecek

Teknik direktör Fatih Terim, daha önce yaptığı açıklamada bazı değişikliklerin olabileceği sinyalini vererek, "Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncu izleme ekibi, teknik heyet ve sportif direktör departmanı ile görüşmelerimiz sürüyor. Kafamızda bazı şeyler var. Yüksek rakamlarla alacak durumumuz ve niyetimiz yok. Ancak bazı değişiklikler yapabiliriz.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Bonservissiz gelecek

"İNŞALLAH EN TASARRUFLU ŞEKİLDE EN İYİ OYUNCULARI ALIRIZ"

Satmaya göre almayı da ayarlayabiliriz. Arkadaşlarımın çalışmaları ve hazırlıkları var. İnşallah Galatasaray'a yakışan, istediği gibi, çok da anormal bir rakam harcamadan en tasarruflu bir şekilde en iyi oyuncuları alırız." ifadelerini kullanmıştı.

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