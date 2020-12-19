Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Bonservissiz gelecek

Teknik direktör Fatih Terim, daha önce yaptığı açıklamada bazı değişikliklerin olabileceği sinyalini vererek, "Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncu izleme ekibi, teknik heyet ve sportif direktör departmanı ile görüşmelerimiz sürüyor. Kafamızda bazı şeyler var. Yüksek rakamlarla alacak durumumuz ve niyetimiz yok. Ancak bazı değişiklikler yapabiliriz.