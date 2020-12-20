20 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'e ağır ceza kapıda

Terim'e ağır ceza kapıda
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

Galatasaray Teknik Direktörü , doğrudan gördüğü için en az 2 maç ceza alacak. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu’na hakaret gerekçesi ve maçın ardından sahaya inmesi nedeniyle cezası katlanabilir.

Galatasaray'da arkadan esen rüzgar bir anda yön değiştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, son anlarda yediği golle mağlubiyetle tanışırken hem 3 puanı hem de teknik direktör 'i kaybetti. Tecrübeli çalıştırıcı maçın 69. dakikasında hakeme tepkisi nedeniyle görürken talimatlar gereği en az 2 maç ceza alacak. Üstelik karşılaşma sonrası da sahaya indi. Futbol Disiplin Talimatı'na göre tedbir kararına uymayan görevlilere en az 4 maç ceza veriliyor.

BEKÇİ OLURSUN!
Bu durumda Fatih Terim'in en az 6 maç ceza alma durumu ortaya çıktı. Ayrıca Terim'in "Hakaret"ten ceza alması da gündemde... Seyircisiz maçta "Sen nasıl hakemsin ulan Mustafa Öğretmenoğlu... Maçı katlettin. Onların da hakkını yiyorsun. Sen ancak bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam, 'Fatih hocayı attım' diye herkese anlat. Terbiyesiz, ahlaksız" ifadeleri herkes tarafından duyulan deneyimli teknik adam, rapora göre buradan da 3 ile 7 maçtan ceza alabilir.

'nın Terim'le ilgili kararı merakla beklenirken başarılı hocanın, Göztepe ve (D) maçlarında kulübede yer almamasına kesin gözüyle bakılıyor.

TAKIMI KAMÇILADI
Galatasaray, Fatih Terim'in şu ana kadar tribüne çıktığı 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Başarılı hocanın aldığı cezalar takım içinde motivasyon yaratırken saha içi sonuçları beklenenden çok daha iyi oldu.

Ceza aralıkları:

Doğrudan kırmızı 2
Hakeme hakaretten 3-7
Sahaya indiği için 4-12

İŞTE O MADDELER:

41. MADDE: Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret; müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası...

50'NCİ MADDE: Cezaya ve Tedbire Uyulmaması; 4 ila 12 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 günden 90 güne kadar hak mahrumiyeti cezası...

RAPOR EDİLDİ
Karagümrük maçının 69. dakikasında oyundan atılan Fatih Terim koridora giderken hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na tepki gösterdi. Terim'in orta hakeme yönelik söylediği, sözlerin maçın kadın gözlemcisi Neslihan Hocaoğlu tarafından rapor edildiği öğrenildi. Ayrıca maçtan sonra saha içine girmesi de rapora eklendi.

32 MAÇTA ATILDI
1996'dan bu yana Galatasaray'da 4 dönem görev yapan teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takım kariyerinde PFDK tarafından şu ana kadar toplam 32 maç tribüne gönderildi. Ancak buna rağmen Terim'e kesilen cezalar Galatasaray'ı çok da etkilemedi.

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