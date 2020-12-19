19 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı!

G.Saray'ın eski başkanı yoğun bakıma kaldırıldı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

'ın eski başkanlarından , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. 83 yaşındaki eski başkan alınarak entübe edildi.

'da 2014-2015 sezonunda başkanlık yapan , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. 83 yaşındaki eski başkan, alındığı belirtildi.

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