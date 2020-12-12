12 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray zorlu fikstüre giriyor! İşte Fatih Terim'in 8 maçlık planı

Hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçıyla zorlu bir fikstüre girecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, her futbolcusundan yararlanmak istiyor. Süper Lig'de haftayı bay geçecek Cimbom, bir ayda sekiz maça çıkacak. İmparator, Darıca karşılaşmasından başlayarak tüm oyuncularını kullanacak.

Galatasaray zorlu fikstüre giriyor! İşte Fatih Terim'in 8 maçlık planı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

'de 12. haftayı bay geçecek 'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar bir ay içinde tam sekiz maça çıkacak.

Galatasaray zorlu fikstüre giriyor! İşte Fatih Terim'in 8 maçlık planı

Arka arkaya sahaya çıkacak Cimbom'da , her futbolcusunu kullanmak istiyor.

Galatasaray zorlu fikstüre giriyor! İşte Fatih Terim'in 8 maçlık planı

15 Aralık'ta 'nda 'ni konuk edecek Aslan, sırasıyla Karagümrük (D), , (D), , (D), Gençlerbirliği ve (D) ile karşılaşacak.

Galatasaray zorlu fikstüre giriyor! İşte Fatih Terim'in 8 maçlık planı

KEREM, ALİ YAVUZ, EMİN SAHAYA

İmparator, kupa maçında kalede Okan Kocuk'a yeniden formasını verecek.

Galatasaray zorlu fikstüre giriyor! İşte Fatih Terim'in 8 maçlık planı

Terim; bu sezon sadece bir dakika süre alan Şener Özbayraklı ile hiç oynatmadığı Emin Bayram'ı da Darıca karşısında sahaya sürecek. Maç eksiği bulunan Luyindama ve Saracchi de oynayacak.

Galatasaray zorlu fikstüre giriyor! İşte Fatih Terim'in 8 maçlık planı

Taylan'ı dinlendirmek isteyen Terim, orta alanda Etebo, ve 'ı kullanacak.

Galatasaray zorlu fikstüre giriyor! İşte Fatih Terim'in 8 maçlık planı

Hatay'a gol atan Kerem Aktürkoğlu ile Sekidika ve Kol da bu maçta 11'e yerleşecek.

(Fotomaç)

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