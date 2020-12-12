Galatasaray zorlu fikstüre giriyor! İşte Fatih Terim'in 8 maçlık planı
Hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçıyla zorlu bir fikstüre girecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, her futbolcusundan yararlanmak istiyor. Süper Lig'de haftayı bay geçecek Cimbom, bir ayda sekiz maça çıkacak. İmparator, Darıca karşılaşmasından başlayarak tüm oyuncularını kullanacak.
Süper Lig'de 12. haftayı bay geçecek Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar bir ay içinde tam sekiz maça çıkacak.
Arka arkaya sahaya çıkacak Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, her futbolcusunu kullanmak istiyor.
15 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek Aslan, sırasıyla Karagümrük (D), Göztepe, Trabzonspor (D), Antalyaspor, Konyaspor (D), Gençlerbirliği ve Beşiktaş (D) ile karşılaşacak.
KEREM, ALİ YAVUZ, EMİN SAHAYA
İmparator, kupa maçında kalede Okan Kocuk'a yeniden formasını verecek.
Terim; bu sezon sadece bir dakika süre alan Şener Özbayraklı ile hiç oynatmadığı Emin Bayram'ı da Darıca karşısında sahaya sürecek. Maç eksiği bulunan Luyindama ve Saracchi de oynayacak.
Taylan'ı dinlendirmek isteyen Terim, orta alanda Etebo, Ömer Bayram ve Arda Turan'ı kullanacak.
Hatay'a gol atan Kerem Aktürkoğlu ile Sekidika ve Ali Yavuz Kol da bu maçta 11'e yerleşecek.
(Fotomaç)
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