Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den hakemlere eleştiri! "Türk futboluna el freni olmamalılar"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarını eleştiren Cengiz, "Hakem camiası Türk futboluna el freni olmamalı" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Hakemlerin bu sezon sadece kendileri için değil herkes için formsuz olduğuna dikkat çeken Mustafa Cengiz, "Taraftar olarak, asabımız bozuk. Yenilgiler daha uzun sürüyor. Galibiyetlerin sevinci daha kısa sürüyor, insan yaradılışı böyle. Başkan olarak şunu söyleyebilirim. Hakemlerimiz bu sene daha formsuz. Sadece bizle ilgili değil, rakip de mutlu değil. Oynanan her maçta hakemler maçın önüne geçiyor. Bu tehlikeli bir şey. Hakemlerimiz formsuz. Netice itibarıyla hem bize hem de rakiplerimize zarar veriyor" diye konuştu.

"HAKEM CAMİASI TÜRK FUTBOLUNA EL FRENİ OLMAMALI"

Hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirten Cengiz, "Geçen yılki hakem hatalarına baktığınız zaman en fazla zararı gören takımız. Biz bunun böyle gitmesini istemiyoruz. Ben buradan TFF'yi uyarıyorum; Lütfen ilgili kurumlarını uyarsınlar. Hakemler daha dikkatli olsun. Özellikle bizlere, oyuncularımıza, teknik heyetimize çok daha rahat kart gösteriyorlar. Bize karşı çok cesurlar. Biz aynı cesareti rakiplerimize de bekliyoruz. Eğer bir Galatasaraylı futbolcuya sarı, kırmızı kart veriyorsa aynı pozisyonlarda rakiplerimize de vermesi gerekir. Ya da bize de vermemesi gerekir. Bu, teknik heyet için de geçerli. Hakem camiası Türk futboluna el freni olmamalı. Hakem camiasın Türk futbolunun gerisine düşmemeli. Tam tersine önderlik etmeli. İyi, güzel futbol oynayanı, mertçe mücadele edeni, yere yatmayanı, vakit geçirmeyeni, kasten kendisine ölmüş gibi faul yapıldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkanları cezalandırmalı" şeklinde konuştu.

"BİR GÜN HAKEM KOVALAYIP, ETRAFI YAKMADIK"

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın kültüründe yenilgiyi kabul etmek olduğunu vurgulayarak, "Seyircimizin olmaması da bizim aldığımız sonuçlarda etken, fakat biz yenildik. Yenilgiyi de kabul etmek asalet gerektirir. Galatasaray camiası, taraftarı bu asalet içindedir. Biz en yüksek seyirci sayısına sahip olmamıza rağmen bir gün sahaya inmedik. Bir gün hakem kovalayıp, etrafı yakmadık. Biz bununla övünç duyuyoruz. Çünkü Galatasaray kültüründe yenilgili kabul etmek, onu özümsemek asaleti vardır. Kendimizi övmek için söylemiyorum, bu bir realite. Bunu olaylar da perçinleyip, gösteriyor. Ben TFF'ye ve ilgili kurumlara rica ediyorum. Lütfen formsuz hakemleri bizim maçlarımıza vermesinler. Diğer rakipler için de söylüyorum bunu. Biz yenilgiyi de kabul ederiz. Yenen rakiplerimizi de tebrik ediyorum. Galatasaray'ı yenmek kolay bir iş değil. Kutluyorum. Bunları söyleyebilirim. Lütfen hakem camiası ve aktörleri dikkatli olsunlar" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIDIR"

Son olarak sarı-kırmızılı taraftarlara seslenen Cengiz, konuşmasını şöyle bitirdi:

"Taraftarlarımız şundan emin olsun ki, Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluğun en büyük adayıdır. İnşallah sezon bittiğinde yine şampiyon olacağız."

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