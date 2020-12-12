Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor-Fatih Karagümrük mücadelesinde gördüğü konuk ekipte Ndiaye, Jimmy Durmaz ve Eric Sabo gördükleri kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü. Fatih Karagümrük ligin 13. haftasında zorlu rakibi Galatasaray ile karşılacak.

Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor deplasmanına çıkarken 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Badou Ndiaye'ye yedek kulübesinde 2. sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Bununla beraber Jimmy Durmaz ve Erik Sabo da kart cezalısı durumuna düştü. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Fatih Karagümrük bu 3 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak.

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