12 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Karagümrük'te Ndiaye, Jimmy Durmaz ve Sabo şoku! Galatasaray maçında...

3 isim cezalı duruma düştü! G.Saray maçında...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

'in 12. haftasında Hatayspor- mücadelesinde gördüğü konuk ekipte Ndiaye, ve Eric Sabo gördükleri kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü. Fatih Karagümrük ligin 13. haftasında zorlu rakibi ile karşılacak.

'in 12. haftasında , Hatayspor deplasmanına çıkarken 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Badou Ndiaye'ye yedek kulübesinde 2. sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Bununla beraber ve Erik Sabo da kart cezalısı durumuna düştü. Ligin 13. haftasında ile karşılaşacak Fatih Karagümrük bu 3 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak.

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