19 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Diagne'nin golü yetmedi!

Aslan'da Diagne yetmedi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

'ın Senegalli futbolcusu Diagne penaltıdan golünü attı. Son 4 maçta 6. golünü kaydetti. Ancak çabası ’a puan getirmedi.

'ın forveti Mbaye Diagne bu haftayı da boş geçmedi ancak golü puana yetmedi. Senegalli yıldız, sırasıyla Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarında fileleri sarsmıştı. Dün de Cimbom'un en önemli gol ayağıydı. Kazanılan penaltıda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Son 4 haftada 6. golünü kaydederek skoru 1-1'e getirdi. 29 yaşındaki futbolcunun gol attığı maçlarda 3 maçta 7 puan toplamıştı. Dün ilk defa Diagne'nin ağları sarstığı maçta kaybettiler. (Fotomaç)
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