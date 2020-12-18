Galatasaray'da Fatih Terim'den 2 değişiklik
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor maçının 11'ine göre, Fatih Karagümrük karşısında 2 değişikliğe gitti. | Son dakika Galatasaray haberleri
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Fatih Terim mücadelenin 11'inde ligde 11. haftadaki Hatayspor maçına göre 2 değişiklik yaptı. Terim, kaleci Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir'in yerine kaleci Okan Kocuk ile sakatlıktan dönen Marcelo Saracchi'ye görev verdi. Sarı-kırmızılılarda maça Ryan Donk kaptan olarak sahaya çıktı.
Deneyimli teknik adam salı günü Darıca Gençlerbirliği ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında daha az süre verdiği futbolcularına şans vermişti.
Galatasaray'da isimleri açıklanmayan 3 futbolcu, korona virüs testleri pozitif çıkmasından dolayı kadroda yer almadı. Radamel Falcao ile Ryan Babel de sakatlıklarından dolayı kadroda bulunmuyor.
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısına Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne ile çıktı.
Yedeklerde ise Kerem Ersunar, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol bekledi.
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