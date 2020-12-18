18 Aralık 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

İlk hedef Roman Yaremchuk! İşte Galatasaray’ın transfer listesindeki o isimler...

Yaz transfer döneminde istediği isimleri kadrosuna katamayan Galatasaray'da ara transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Galatasaray'ın listesinde yer alan isimler bir bir ortaya çıkmaya başlarken son olarak gündeme 2 yeni isim eklendi. Fatih Terim'in sunduğu rapor ve scout ekiplerinin analizleri doğrultusunda oluşturulan raporda dikkat çeken futbolcular yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transferde izleyeceği rota...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 13:49
ABONE OL
  • 1
  • 17
İlk hedef Roman Yaremchuk! İşte Galatasaray’ın transfer listesindeki o isimler...

Süper Lig'de istikrarlı bir grafik çizen ve zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaştıkça hareketlilik artıyor. Yaz transfer döneminde orta saha takviyesi yapamayan Galatasaray'da Fatih Terim raporunu yönetime sundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
İlk hedef Roman Yaremchuk! İşte Galatasaray’ın transfer listesindeki o isimler...

Fatih Terim ile gerçekleştirilen toplantılarda takviye yapılacak pozisyonlar ve bütçe planlamaları da görüşüldü.

  • 3
  • 17
İlk hedef Roman Yaremchuk! İşte Galatasaray’ın transfer listesindeki o isimler...

Etebo'nun performansından memnun olmayan Galatasaray, özellikle orta sahaya ve forvete takviye yapmak istiyor.

  • 4
  • 17
İlk hedef Roman Yaremchuk! İşte Galatasaray’ın transfer listesindeki o isimler...

DIAGNE'YE GÜVEN AZ

Galatasaray'ın son haftalarda en çok gol atan futbolcusu olan Mbaye Diagne'nin inişli çıkışlı performansı teknik heyete yeterli güveni vermiyor.

  • 5
  • 17
İlk hedef Roman Yaremchuk! İşte Galatasaray’ın transfer listesindeki o isimler...

Yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray forması ile 13 resmi maçta 7 gol kaydetti. Asist üretemeyen Diagne toplam 668 dakika forma giydi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör