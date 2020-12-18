İlk hedef Roman Yaremchuk! İşte Galatasaray’ın transfer listesindeki o isimler...

Yaz transfer döneminde istediği isimleri kadrosuna katamayan Galatasaray'da ara transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Galatasaray'ın listesinde yer alan isimler bir bir ortaya çıkmaya başlarken son olarak gündeme 2 yeni isim eklendi. Fatih Terim'in sunduğu rapor ve scout ekiplerinin analizleri doğrultusunda oluşturulan raporda dikkat çeken futbolcular yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transferde izleyeceği rota...

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Giriş Tarihi: 18.12.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 13:49 ABONE OL