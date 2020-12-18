18 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Karagümrük Galatasaray maçının ardından Marcao kırmızı kart gördü!

Marcao maçın ardından kırmızı kart gördü!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

'in 13. haftasının açılış karşılaşmasında deplasmanda 'e 2-1 mağlup oldu ve 6 maçlık serisi de son buldu. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Cimbom'da direkt gördü. | Son dakika Galatasaray haberleri

'in 13. haftasının açılış maçında ile , Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle biterken, Cimbom'un 6 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılılardan 'ya direkt gösterdi.

İşte o pozisyon...

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Maçta gergin anlar! Terim kırmızı kart gördü haberin devamı

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