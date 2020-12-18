18 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Karagümrük'ün Galatasaray maçında attığı gol VAR'a takıldı! İşte o pozisyon

Karagümrük'ün attığı gol VAR'a takıldı! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

'in 13. haftasında , 'e konuk oldu. Mücadelenin 13. dakikasında ev sahibi ekibin attığı gol, VAR kararıyla iptal edildi. İşte o pozisyon...

'in 13. haftasının açılış maçında deplasmanda 'e konuk oldu.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 13. dakikasında sarı-kırmızılılar karşısında Koray Altınay ile öne geçti. VAR tarafından incelenen pozisyon, ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

İşte o pozisyon...

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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