Fatih Karagümrük'ün Galatasaray maçında attığı gol VAR'a takıldı! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Mücadelenin 13. dakikasında ev sahibi ekibin attığı gol, VAR kararıyla iptal edildi. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 13. dakikasında sarı-kırmızılılar karşısında Koray Altınay ile öne geçti. VAR tarafından incelenen pozisyon, ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

İşte o pozisyon...

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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